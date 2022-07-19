قال منظمو أولمبياد لوس أنجليس 2028 إن حفل الافتتاح سيقام في 14 يوليو تموز وتستمر البطولة حتى 30 يوليو.

وتقام أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة في الفترة 15-27 أغسطس آب.

وقالت جانيت إيفانز مديرة الرياضيين بأولمبياد لوس أنجليس 2028 والحائزة على خمس ميداليات أولمبية "اليوم نبدأ العد التنازلي لأولمبياد لوس أنجليس 2028 وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة.

"أولمبياد لوس أنجليس 2028 لن تكون مثل أي ألعاب أولمبية أخرى، ستظهر أفضل ما في جنوب كاليفورنيا من ملاعب استثنائية وثقافة عالمية للرياضيين والجماهير على حد سواء".

وتستضيف لوس أنجليس الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة بعد 1932 و1984، لكنها ستكون المرة الأولى التي تستضيف فيها أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال المنظمون إن استخدام الملاعب الحالية وكذلك المهاجع الجامعية لإقامة الرياضيين ووسائل الإعلام سيساعد في خفض التكاليف وتقليل التأثير البيئي.

وأضاف كيسي واسرمان رئيس اللجنة المنظمة "لوس أنجليس مدينة طموحة ذات إمكانات لا نهاية لها، وستعكس الألعاب مجتمعنا. ستوفر لوس أنجليس الخلفية المثالية لاستضافة أكبر حدث ثقافي ورياضي وترفيهي في العالم".