أعلن أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يخطط للتقاعد بحلول نهاية فترة تولي بايدن لمنصبه.

وأضاف فاوتشي في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "أعتقد أننا سنعيش مع كوفيد-19 لفترة طويلة".

وأشار إلى أن المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي، حيث يشغل منصب مديره، لديه "أفضل الأشخاص في البلاد" لتنفيذ رؤيته بعد رحيله.

وعمل العالم المتخصص في مجال المناعة مديرا للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية منذ عام 1984، وأبرزها العمل على أبحاث فيروس نقص المناعة البشرية (إيدز)، قبل أن يصبح استشاريا رائدا خلال جائحة كوفيد-19، وقدم فاوتشي خلال مسيرته المشورة لسبعة رؤساء بشأن قضايا الصحة العامة.