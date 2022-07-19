ذكر بيان أصدرته وزارة الأمن الداخلي إن الولايات المتحدة ستعمل على تبسيط عملية التقديم للحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة من أفغانستان إذ سيحتاج المتقدمون إلى تقديم نموذج واحد فقط.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في بيان مشترك إن المتقدمين الجدد، بدءا من الأسبوع الجاري، لن يحتاجوا بعد الآن إلى تقديم التماس منفصل للحصول على وضع المهاجرين الخاص.

وأضافا "هذه العملية المبسطة الجديدة، والتي هي جزء من جهودنا المستمرة لجعل البرنامج أكثر كفاءة، ستساعد في إزالة المعوقات أمام المتقدمين وتقليل فترات التقديم".