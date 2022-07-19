نقلت صحيفة بريطانية عن مصدر عسكري قوله إن القوات الجوية الملكية أوقفت رحلاتها من وإلى أكبر قواعدها الجوية في المملكة المتحدة بسبب "إنصهار المدارج" جراء ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت صحيفة "اكسبريس" البريطانية إن اتخاذ القرار جاء لضمان عدم وجود أي تأثير على العمليات ويأتي مع تسجيل درجات حرارة تقترب من 40 درجة مئوية في جميع أنحاء البلاد.

وأكد مصدر أخر لشبكة "سكاي نيوز" أن المدرج تأثر بالفعل بالحرارة لكنه لم يقل إنه انصهر.

ويمكن اعتبار الممرات غير آمنة عندما يصبح المدرج لزجًا تحت أشعة الشمس، وعلى الرغم من صلابة وقوة المدارج، إلا أنه مع ارتفاع درجات الحرارة وانحسار الطرق الممهدة، يمكن أن يتأثر المدرج تحت وزن المركبات.

وعلى الرغم من أن جميع أسطح الطرق ليست مصنوعة من نفس المواد في الطرق المعبدة، مما يعني أن درجة الحرارة التي تتباين عندها ذوبان الطرق، فإن متوسط درجة الحرارة التي يبدأ عندها تليين الطرق الممهدة يبلغ حوالي 50 درجة مئوية، وهذا أعلى من متوسط درجات الحرارة في الصيف في المملكة المتحدة وأعلى من درجات الحرارة التي شوهدت خلال موجة الحر الحالية.

ومع ذلك، فتحت أشعة الشمس المباشرة، تسخن المادة المستخدمة في تمهيد الطرق بسرعة، وبالتالي يتم قياس درجة حرارة أعلى مما قد تبدو عليه.