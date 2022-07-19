عاد العمال البريطانيون إلى سوق العمل بأسرع وتيرة لهم منذ فترة ما قبل تفشي جائحة كورونا، حيث أدت أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة إلى جذب المزيد من الأشخاص إلى العمل، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الثلاثاء إن عدد الأشخاص ممن هم في سن العمل ولكنهم خارج سوق العمل، انخفض بواقع 144 ألفا خلال ربع العام المنتهي في أيار/مايو الماضي.

وارتفع حجم العمالة بواقع 296 ألفا، وذلك بقدر أكبر من الوتيرة التي كان يتوقعها الاقتصاديون، والبالغة 170 ألفا.

ولا يزال عدد الأشخاص غير النشطين أعلى بواقع 378 ألفا، بالمقارنة مع ما كان الوضع عليه قبل تفشي جائحة كورونا في مطلع عام .2020

وتشير الأرقام إلى أنه من الممكن أن يبدأ النقص المزمن في حجم الوظائف، في التراجع، حيث يقوم العمال حاليا بشغل كمية من الوظائف الشاغرة التي ظهرت بعد انتهاء عمليات فرض الإغلاق من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا.