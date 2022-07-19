قال باختيار اصلان بايلاي نائب رئيس شركة بريتش بتروليوم في أذربيجان إن حقل شاه دنيز للغاز الطبيعي في بحر قزوين سوف يصل لكامل طاقته الانتاجية وتقدر بـ 26 مليار متر مكعب/ سنويا خلال العام الجاري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أصلان بايلاي القول إن ذروة الانتاج سوف تبقي" لفترة" ولكن ليس من الواضح إلى متى.

ويشار إلى أن 10 مليار متر مكعب من الغاز بالحقل تذهب للدول الأوروبية عبر أنابيب شبكة ممر الغاز الجنوبية، كما أنه يتم تصدير الغاز من الحقل إلى جورجيا وتركيا.

وتعتزم شركة بريتش بتروليوم وشركاؤها حفر بئر استكشافي في شاه دنيز هذا العام لمعرفة ما إذا كان يمكن زيادة الانتاج.