بدأت روسيا موسم تصدير القمح بقوة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في الوقت الذي تعاني فيه جارتها أوكرانيا لنقل إنتاجها من القمح إلى الأسواق الخارجية في ظل الحرب التي تشنها روسيا ضدها والحصار التي تفرضه الأخيرة على العديد من موانئها، إلى جانب موجات الجفاف التي ضربت دول أخرى منتجة للقمح وهو ما منح القمح الروسي فرصة أفضل في الأسواق.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن روسيا شحنت حوالي 2ر1 مليون طن قمح إلى الخارج خلال أول أسبوعين من موسم التصدير، بحسب تصريحات إلينيا تورينا المحللة في الاتحاد الروسي للحبوب.

وأضافت تورينا أن عدد الدول التي استوردت القمح الروسي خلال الأسبوعين الأولين من العام الزراعي الحالي انخفض إلى النصف تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكن الدول المشترية وهي من المشترين التقليديين للقمح الروسي زادت مشترياتها منه.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تورينا القول إن القمح الروسي أصبح أكثر تنافسية بعد تغيير عملة المحاسبة الضريبية لهذه الصادرات من الدولار إلى الروبل، مما أدى إلى انخفاض كبير في سعر القمح الروسي.

في الوقت نفسه فإن وتيرة تصدير القمح الروسي حاليا تشير إلى أن التعقيدات الناجمة عن العقوبات الغربية التي تم فرضها على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا في أواخر شباط/فبراير الماضي لم تؤثر على الصادرات الروسية من المنتجات الغذائية بشكل عام، رغم المشكلات التي تواجه هذه الصادرات في عمليات النقل البحري والتأمين على الشحنات.

وبحسب وزارة الزراعة الروسية زاد محصول روسيا من القمح خلال العام الحالي بنسبة 25% عن العام الماضي.