أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وشركة لوكهيد مارتن أنهما توصلتا إلى اتفاق لتصنيع نحو 375 طائرة مقاتلة إف-35 على مدار ثلاث سنوات، وسط توقعات بارتفاع السعر من النسخة الشائعة من الطائرة بسبب انخفاض الأعداد والتضخم.

قال وليام لابالانت رئيس مشتريات الأسلحة في البنتاجون "يسعدنا أن نعلن أن الوزارة ولوكهيد مارتن توصلتا إلى اتفاق لشراء 375 طائرة إف-35".

وكانت رويترز ذكرت يوم الاثنين أن الصفقة التي تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار تقترب من الانتهاء.

واتفاق "المصافحة" هو نقطة انطلاق لوضع اللمسات الأخيرة على الأسعار والتي من المحتمل ألا تُحدد لعدة أسابيع إن لم يكن لأشهر، مما يجعل القيمة النهائية للصفقة وكل طائرة غير مؤكدة.

وتبلغ تكلفة طائرة إف-35 إيه، وهي النسخة الأكثر شيوعا من هذه الطائرة المقاتلة في الولايات المتحدة حاليا نحو 79 مليون دولار.

وقال البنتاجون إن العدد النهائي للطائرات قد يتغير بناء على أي "تعديلات يجريها الكونجرس الأمريكي في ميزانية العام المالي 2023 وأي طلبات يطلبها الشركاء الدوليون".

وقالت شركة لوكهيد في بيان "في خضم تأثيرات كوفيد-19 المستمرة وانخفاض أعداد (الطائرة) إف-35، تمكن مشروع إف-35 من خفض تكلفة كل طائرة عن مستويات التضخم القياسية".

وأظهرت بيانات أمريكية الأسبوع الماضي أن التضخم قد تسارع إلى معدل سنوي قدره 9.1 في المئة في يونيو حزيران.

وكان البنتاجون وقع صفقة سابقة عام 2019 لشراء 478 طائرة مقاتلة إف-36 على مدى ثلاث سنوات، مما سمح للوكهيد بشراء كميات أكبر من المكونات لخفض التكاليف بنحو ثمانية بالمئة إلى 34 مليار دولار.