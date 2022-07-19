انطلق معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته السابعة عشرة الاثنين بمشاركة 65 دار نشر ليجذب المثقفين والمصطافين في آن واحد في المدينة المصرية المطلة على البحر المتوسط.

ويقام المعرض هذا العام تحت شعار "الوعي وبناء الإنسان" ويشمل برنامجه الثقافي أكثر من 75 فعالية تقام على مدى عشرة أيام بمشاركة نحو 300 متحدث ومحاضر.

ففي 20 يوليو تموز تقام ندوة (التاريخ من الكتاب إلى الشاشة) بمشاركة الصحفي أحمد الدريني والباحث أيمن عثمان والمؤرخ سامح الزهار.

وتقام في 21 يوليو تموز أمسية شعرية بعنوان (الإنسانية في قصائد الشعراء المعاصرين) بمشاركة أسامة الخولي وربيع السايح وأحمد جمال المدني ومحمد عرب صالح ومحمد محمد محسن وطارق محمود.

وفي 28 يوليو تموز يكرم المعرض الحاصلين على جوائز الدولة في مختلف الفروع من أبناء الإسكندرية وفي مقدمتهم الروائي إبراهيم عبد المجيد والروائية ريم بسيوني.

كما يشمل البرنامج ورش عمل في كتابة السيناريو وكتابة القصة القصيرة والكتابة المسرحية والنقد والترجمة والخط العربي.

وحضر افتتاح المعرض محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين وعدد من قناصل الدول الأوروبية بالإسكندرية.

وشهد اليوم الأول تدفقا لعدد كبير من الرواد من فئات عمرية متعددة من داخل الإسكندرية وغيرها.

وقال الطالب الجامعي نور الدين هشام الذي جاء بصحبة أسرته من محافظة بني سويف للاستمتاع أساسا بالبحر ثم انتهز