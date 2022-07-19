حسم نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم صفقة التعاقد مع المدافع جد سبينس من ميدلسبروه، بعقد يستمر حتى عام .2027

وأصبح الظهير الأيمن سبينس سادس لاعب ينضم إلى توتنهام هذا الصيف، حيث واصل النادي نشاطه في تعزيز صفوف الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبلغ قيمة الصفقة مبدئيا 5ر12 مليون جنيه إسترليني (15 مليون دولار) لكن قد تصل إلى 20 مليون إسترليني، وفقا لمتغيرات، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البرييطانية "بي إيه ميديا".

ومنذ أن حسم توتنهام، الذي يدربه المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي، تأهله إلى دوري أبطال أوروبا في اليوم الأخير من منافسات موسم 2021 / 2022، غير توتنهام توجهه في سوق انتقالات اللاعبين وتحرك بخطوات سريعة لتكوين فريق قادر على التحدي على مختلف الجبهات في الموسم المقبل.

وجاء التعاقد مع سبينس بعد تحركات سابقة من أجل ضم ايفان بيريسيتش وفريزر فورسستر وإيف بيسوما وريتشارليسون وكليمون لونجليه.

ويحظى سبينس باهتمام توتنهام منذ فترة طويلة وقد جذب الأنظار إليه بشكل كبير بعد فترة إعارة ناجحة قضاها مع نوتينجهام فورست، حيث ساعد الفريق في الصعود للدوري الممتاز كما لعب دورا بارزا في وصول الفريق لدور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.