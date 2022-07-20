محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص



قلد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف وبحضور وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس صباح امس 17 عميدا رتبة لواء، وفقا للمرسوم الأميري لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، بناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء.



وهنأ الشيخ أحمد النواف القيادات الأمنية بالترقية إلى رتبة لواء، ونقل لهم تحيات وتهنئة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الـــشيخ صباح الخالد، متمنيا لهم التـــوفيق والسداد في أداء واجــباتهم، مشيرا إلى أن هذه الترقية ما جاءت إلا تقديرا لجهودهم المخلصة في خدمة وطنهم الغالي الكويت.



وشكر الوزير جميع منتسبي وزارة الداخلية من قادة وضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين على جهودهم المخلصة في حفظ أمن وأمان الوطن.



ودعا الضباط المرقين إلى مواصلة العمل الجاد ومضاعفة الجهود واليقظة والانتباه، وتطبيق القانون على الجميع، وردع السلوكيات السلبية وخصوصا المخلة بالآداب العامة والتعامل الراقي مع الجمهور وسعة الصدر والمبادرة بتقديم المساعدات الإنسانية والتطوير المستمر في العمل.



وأعرب الضباط المرقون عن شكرهم وتقديرهم للثقة الغالية من القيادة السياسية العليا للبلاد، سائلين الله عز وجل أن يكونوا عند حسن الظن بهم، مجددين الولاء والعهد في أداء واجباتهم تجاه الوطن، كما أعربوا عن شكرهم للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووكيل وزارة الداخلية، على دعمهما المستمر لمنتسبي وزارة الداخلية على مختلف مسؤولياتهم ومستوياتهم.

إلى ذلك، رجحت مصادر ان يعين من بين المرقين الجدد 5 ألوية في مناصب وكلاء وزارة مساعدين الى جانب الوكلاء المتواجدين وتكليف بعضهم بتولي قطاعات بالتكليف لحين الانتهاء من إعداد الهيكل الجديد للوزارة ودمج قطاعات.



هذا وقام ضباط الدفعة 22 وعقب دخولهم على سيستم الوزارة وثبوت ترقيتهم الى رتبة عميد بارتداء الرتبة الجديدة ونشر بعضهم صورا على وسائل التواصل الاجتماعي بتربهم الجديدة وتلقوا التبريكات.