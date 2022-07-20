ثمار تثبت فعاليتها في درء خطر هشاشة العظام لدى النساء

وجد الباحثون أن البرقوق يمكن أن يساعد في منع أو تأخير فقدان العظام لدى النساء وربما بسبب قدرته على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وكلاهما يسهم في وهن العظام.

ومن المعروف أن البرقوق مفيد للأمعاء، لكن الأبحاث الجديدة تشير إلى أنه قد يكون مفيدا لصحة العظام أيضا.



وهشاشة العظام هي حالة تصبح فيها العظام ضعيفة أو هشة يمكن أن تحدث لأي شخص في أي عمر، لكن وفقا للباحثين فهي أكثر شيوعا بين النساء فوق سن الخمسين.

وتؤثر هذه الحالة على أكثر من 200 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم، وتسبب ما يقارب 9 ملايين حالة كسور كل عام. وبينما توجد أدوية لعلاج هشاشة العظام، قال الباحثون إن هناك اهتماما متزايدا بطرق علاج الحالة بالتغذية.



ووفقا للباحثين، يتم الحفاظ على العظام طوال حياة البالغين من خلال عمليات تقوم باستمرار ببناء خلايا عظمية جديدة مع إزالة الخلايا القديمة. لكن بعد سن الأربعين يبدأ تفكك الخلايا القديمة في التفوق على تكوين خلايا جديدة.

ويمكن أن يحدث هذا بسبب عوامل متعددة بما في ذلك الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وهو عندما تكون الجذور الحرة ومضادات الأكسدة غير متوازنة في الجسم.



ويحتوي البرقوق على العديد من الفوائد الغذائية مثل المعادن وفيتامين K والمركبات الفينولية والألياف الغذائية، وجميعها قد تكون قادرة على المساعدة في مواجهة بعض هذه التأثيرات.



وقال الباحثون إن إحدى الآليات المحتملة للتأثيرات أن يتسبب البرقوق في إحداث تغيير في ميكروبيوم الأمعاء الذي يقلل من الالتهاب في القولون، وقد يؤدي هذا بعد ذلك إلى خفض مستويات السيتوكينات المؤيدة للالتهابات وعلامات الضرر التأكسدي.

المصدر: عن «إكسبريس»