ما الفرق بين ضربة الشمس والإجهاد الحراري؟



يحدث الإنهاك الحراري عندما يفقد جسمك كميات كبيرة من الماء والملح، هذا يمكن أن يسبب الصداع والدوخة وسرعة التنفس وبحسب الخبراء يمكن أن يتحول الإجهاد الحراري إلى ضربة شمس، وهي حالة طبية خطيرة تحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم بشدة، والتي يمكن أن تسبب فقدان الوعي.



ولكن كيف تعالج ضربة الشمس والإجهاد الحراري؟ يمكن علاجهما عن طريق إيجاد مكان بارد للراحة وشرب الكثير من الماء كما يقول الخبراء.



وعند التساؤل عن من الأكثر عرضة لدرجات الحرارة المرتفعة؟ تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر درجات الحرارة المرتفعة هم كبار السن والمعزولون ويعانون من أمراض قلبية سابقة.



ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية عقلية موجودة مسبقا هم أيضا أكثر عرضة للوفاة من الحرارة الشديدة، تكهن الباحثون بأن هذا قد يكون بسبب تأثيرات الأدوية أو لأنهم قد لا يتخذون الاحتياطات اللازمة للبقاء هادئين في موجة الحر.



كما يتعرض الأطفال أيضا لخطر الطقس الحار أكثر من غيرهم، نظرا لأن نسبة مساحة سطح الجسم إلى الكتلة لديهم أعلى بكثير من البالغين، مما يعني أنه يمكنهم بسهولة تحمل الحرارة في الظروف الحارة، في عام 2019، توفي 53 طفلا في الولايات المتحدة بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة بعد تركهم في السيارات.



ومن المعروف ان الحرارة الشديدة لها أيضا عواقب وخيمة، قد يؤدي تمدد الأوعية الدموية إلى انخفاض ضغط الدم، مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لدفع الدم حول الجسم، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية موجودة مسبقا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نوبات قلبية.

ويمكن أن يؤدي التعرق الزائد إلى فقدان الملح من الجسم، في الحالات القصوى يمكن أن يؤدي انخفاض مستوى الصوديوم في الدم إلى الغثيان والصداع.

المصدر: «newscientist»

