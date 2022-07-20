محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان اسواق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي حافلة بالفرص الجديدة ولديها الكثير مما تستطيع توفيره، حيث هناك مشاريع بناء ونقل بقيمة 77 مليار دولار في مرحلة طرح المناقصة بالاضافة الى مشاريع بقيمة 352 مليار دولار أخرى في مراحل التصميم والدراسة، بإجمالي 429 مليار دولار، وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن مجلة ميد بروجكتس التي تتتبع نشاطات المشاريع الإقليمية.

لكن المجلة قالت في تحليل بقلم محرر قطاع الانشاءات كولين فورمانو انه يمكن أن تكون المدفوعات المستحقة للمقاولين الذين ينفذون هذه المشاريع بطيئة بالنسبة للمشاريع الحكومية، بالإضافة الى سوابق معروفة بإمكانية إلغاء المشاريع الكبرى.



وخلافا لما كان عليه الوضع في السنوات السابقة، عندما تولت العقارات مركز القيادة في تطوير مشاريع البناء الكبرى التي تضمنت مراكز التسوق والأبراج الشاهقة، فإن المشاريع الكبرى المتوقع أن تنتقل إلى مرحلة التنفيذ والإنشاء خلال العامين المقبلين ستتركز في الغالب على قطاع البنية التحتية. ويشمل ذلك مشاريع مثل السكك الحديدية والطرق السريعة والجسور والمطارات وأنظمة الصرف الصحي.



واشارت المجلة الى ان اصحاب هذه المشاريع والمسؤولين عن تطويرها عادة ما يكونون مدعومين من الحكومة، مما يمنح المقاولين مستوى من الراحة عندما يتعلق الأمر بتأمين المدفوعات، نظرا لأنه من غير المرجح أن تتوقف هذه الجهات عن نشاطاتها بالطريقة التي يمكن لأصحاب المشروعات العقارية في القطاع الخاص القيام بها.