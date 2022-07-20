أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن اسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 10 عملاء بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار وذلك عن الاسبوع الاول لشهر يوليو 2022 بالإضافة الى الاعلان عن الفائز بالسحب الربع السنوي الثاني بقيمة 25 الف دينار وهو محمد فلاح العنزي، والفائز الشهري بـ 1 كيلوغرام من الذهب وهي نوره خالد الصواغ.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: محمد جاسم الكندري، سالم هادي الحويلة، فهد جاسم السنافي، وفاء حمزه جراغ، نوره حمد العبدلي، عدنان عبدالله الزعبي، مشاعل صباح شيحان، فلاح ساير المطيري، ضياء عبدالحميد مطر، وعلي أحمد الكندري.



وتتضمن الحملة التي أطلقها «بيتك» بحلتها الجديدة لعام 2022 عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنويا»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا.



وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ«بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.



وحساب الرابح هو حساب راتب يتوفر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.



وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25 الف دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين الى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.