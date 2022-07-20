ضمن سياق مشروعها الجديد الذي أطلقته تحت عنوان «الأندلس»، وقعت شركة «أجيال» العقارية ومنظمة «لوياك» غير الربحية، اتفاقية تعاون تعتبر الأولى من نوعها في الكويت، بين القطاع الخاص ومنظمة غير ربحية تساند وتحتضن الأعمال الهادفة غير الربحية.



تشكل الاتفاقية منطلقا لترسيخ مجمع «الأندلس»، بصفته وجهة تاريخية للعمالقة والفنانين لأداء وتقديم أرقى أنواع الفنون وأعرقها على أرض الكويت، وهي تهدف إلى نشر الوعي حول أهمية الثقافة والفنون، ودورهما الأساسي للارتقاء بالمجتمع وإبراز المواهب والطاقات الشابة.



تتمثل أهمية اتفاقية التعاون هذه، بما لـ«الأندلس» و«لوياك» من تأثير في المجتمع، حيث يعتبر «الأندلس» مركزا متكاملا يجمع بين المهنية والترفية والتجربة الفريدة الراقية. أما «لوياك» فتعرف بفعالياتها الشاملة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة لفئة الشباب خصوصا والمجتمع عموما، وهذا ما يجعل من الاتفاقية محطة لتكريس علاقة مثالية تمهد لنجاح وتطور استراتيجي قريب لكلا الطرفين. وقد صرح عبدالعزيز فيصل الخترش الرئيس التنفيذي لشركة «أجيال» العقارية والترفيهية بهذا الصدد، قائلا: رؤيتنا لـ«الأندلس» أبعد من مجرد اعتباره مشروعا متعدد الاستخدامات، حيث قمنا بتصميمه ليصبح مساحة تفاعلية للخبرات الاحترافية في مكان واحد.



وأضاف: إن الاتفاقية الموقعة مع منظمة «لوياك» تعزز رؤية الشركة المتمثلة في دعم المجتمع المدني وتوفير المناخ المناسب لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لإظهار إبداعاتهم وأفكارهم في مجمع الأندلس، وذلك لما لدى «لوياك» من خبرة واسعة وسجل حافل بالنجاح في هذا المجال.



من جانبها، قالت فارعة السقاف، رئيس مجلس إدارة «لوياك» والعضو المنتدب لـ«أكاديمية لوياك للفنون - لابا»: سعادتنا كبيرة في «لوياك» بهذه الاتفاقية لأسباب عدة، إذ يعد توقيع هذا العقد مع شركة عريقة، كشركة «أجيال» العقارية، مكسبا وإنجازا مهما في مسيرتنا التنموية التي تحمل أهدافا استراتيجية مهمة في خدمة المجتمع، وفي مصلحة «لوياك»، كمؤسسة مجتمع مدني تسعى للاستدامة.



واعتبرت أن هذه الاتفاقية تحقق لنا أهدافا مرحلية نسعى إليها باستمرار، وهي تفعيل وتوسيع شبكة علاقاتنا مع القطاع الخاص بطريقة أكثر تفاعلا وإيجابية، وهي خطوة مهمة جدا باتجاه أهدافنا البعيدة المدى التي تعزز ترابط المجتمع وتمكينه من أجل السلام والرخاء، فمنذ عشرين عاما حتى اليوم، نسير على خطى ثابتة، مؤمنين بأهمية الشراكات المجتمعية ودورها في التنمية المستدامة. فالعمل التنموي المثمر لا يتحقق إلا بالشراكات الفاعلة.



وأكدت السقاف: لا تنمية أحادية المصدر، لذلك كنا وما زلنا نسعى لزيادة شركائنا الذين نلتقي معهم في الرؤية.



كما أشادت بشركة «أجيال» وإدارتها التنفيذية، قائلة: نشكر شركة «أجيال» على ثقتهم بنا، وعلى هذه الفرصة التي منحونا إياها. لقد كانت الاجتماعات التحضيرية لتوقيع العقد ممتعة جدا، إذ تضمنت مناقشة أفكار خلاقة ومبدعة تهدف إلى إثراء المشهد الثقافي في الكويت. كما كان اهتمام الإدارة التنفيذية ومتابعتها برئاسة عبدالعزيز الخترش بمنتهى المهنية والاحترافية.



وختمت بقولها: سيكون لكل من «لابا» و«لوياك» دور رئيسي في تنفيذ الأنشطة والفعاليات التي سنلتزم بها والتي ستتنوع من حيث الفكرة والمضمون ونوعية النشاط، مستندين إلى خبرتنا السابقة في هذا المجال، خلال العقدين الماضيين، والتي كانت أكثر وضوحا وتأثيرا في المشهد الثقافي في الأعوام العشرة الماضية.



هذا، وتأتي الاتفاقية كجزء من رؤية المؤسستين للاستثمار في المواهب الوطنية على أرض مجمع «الأندلس»، واحتضانهم ضمن بيئة خصبة ومحفزة للمبادرات الجادة. فمن خلال هذا التعاون المشترك سوف تتبنى شركة «أجيال» إقامة وتنظيم فعاليات حيوية متنوعة، تتولى «لوياك» تنفيذها، بما يعكس رؤية «الأندلس» كمساحة حضارية رائدة.



وحول تفاصيل الاتفاق، فإن «أجيال» و«لوياك» يحضران لإطلاق سلسلة فعاليات تستهدف فئات المجتمع كافة، بدءا من المعارض الفنية المستمرة للفنانين المحليين والإقليميين، إلى العروض المسرحية والموسيقية الحية لأصحاب الذوق الرفيع، فالبرامج المتميزة التي تعزز الجوانب الإبداعية للزوار والفعاليات والمعارض الأخرى الشائقة.