في إطار دعمه المستمر لتطوير المواهب الشابة الوطنية، أعلن المركز المالي الكويتي «المركز» عن تجديد رعايته كشريك استراتيجي للموسم الجديد من برنامج (الجوهر) الذي تنظمه أكاديمية لوياك للفنون (لابا) لعام 2022-2023. وتجسد رعاية «المركز» أحد أهم ركائز استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية وهي بناء القدرات البشرية.



ويهدف البرنامج إلى تدريب الشباب على مهارات البحث والحوار الإعلامي من خلال ورش تدريبية يقدمها نخبة من الإعلاميين المتميزين في الوطن العربي، وتختتم كل ورشة بإجراء حلقة حوار مع إحدى الشخصيات الريادية البارزة التي ساهمت في تشكيل ثقافة العالم العربي، بالإضافة إلى باقة متنوعة من الورش التي تعمل على تطوير كافة المهارات والأدوات التي يحتاج اليها الإعلامي الناجح، مثل لغة الجسد، وفنون الأداء الصوتي، ومهارات اللغة العربية. كما يسعى البرنامج إلى تقدير رموز الأجيال السابقة التي ساهمت في تكوين جوهر الثقافة العربية واعتبارها مصدرا لإلهام الجيل الجديد، بهدف بناء جسور ثقافية بين الأجيال العربية.



حضر بسام العثمان، العضو المنتدب في إدارة الاستثمار العقاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز»، الحفل الختامي لموسم 2021-2022 لبرنامج الجوهر الذي أقامته (لابا) في فندق فوربوينتس في 8 يونيو 2022. وتسلم درع تكريم من فارعة السقاف رئيس مجلس إدارة (لوياك) والرئيس التنفيذي لأكاديمية لوياك للفنون (لابا)، وذلك تقديرا للدعم المتواصل الذي يقدمه «المركز» لبرنامج (الجوهر) وأنشطة (لوياك).



وأشاد العثمان في كلمته خلال الحفل بجهود (لوياك) الدؤوبة وسعيها المستمر لتطوير المهارات الشابة وتوظيف هذه الطاقات الكامنة في المجالات الثقافية والإعلامية. وعبر عن فخر «المركز» بشراكته مع منظمة كويتية غير ربحية مثل (لوياك) تحمل على عاتقها مسؤولية استقطاب الشباب ودعمهم في كافة المجالات المهنية والفنية والرياضية والعلمية.