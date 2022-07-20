علاء مجيد



رفعت الكويت حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية خلال مايو الماضي لتبلغ مستوى 46.3 مليار دولار، وذلك مقارنة بـ46.1 مليار دولار في أبريل الماضي، أي بارتفاع بلغت قيمته 200 مليون دولار، لتحتل بذلك الكويت المرتبة الثانية عربيا وخليجيا بعد السعودية.



وبحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة الخزانة الأميركية، فإن الكويت تنوع من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 10.55 مليارات دولار، فيما تبقى النسبة الكبرى من السندات طويلة الأجل بقيمة 35.77 مليار دولار.



وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الأخيرة، فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات وكذلك زيادة وانخفاض الاستثمارات الكويتية في بورصات الأسهم الأميركية.



تباين خليجي



وعلى صعيد حيازات دول الخليج من سندات الخزانة الأميركية، فقد تباينت استراتيجية دول الخليج تجاه السندات الأميركية خلال مايو الماضي، حيث تراجعت استثمارات السعودية الى 114.7 مليار دولار، مقارنة بـ 115.7 مليار دولار في أبريل الماضي، منها 99.32 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و15.33 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.



كما خفضت الإمارات من استثماراتها خلال مايو لتصل الى 38.3 مليار دولار، مقارنة بـ 41.7 مليار دولار في أبريل الماضي، منها 25.27 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و13.00 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.



بينما رفعت قطر من حيازاتها بالسندات الأميركية مستحوذة على 5.53 مليارات دولار، وجميعها سندات طويلة الأجل، مقارنة بـ 5.51 مليارات دولار في أبريل الماضي، كما رفعت عمان حيازتها من السندات الأميركية خلال مايو إلى 6.32 مليارات دولار، مقارنة بـ 5.51 مليارات دولار في أبريل، منها 6.16 مليارات دولار سندات طويلة الأجل، و165 مليون دولار قصيرة الأجل.



كما رفعت البحرين أيضا من استثماراتها في السندات الأميركية لتصل الى 1.36 مليار دولار في مايو، مقارنة بـ 1.27 مليار دولار في أبريل الماضي، منها 1.13 مليار دولار سندات قصيرة الأجل، و227 مليون دولار سندات طويلة الأجل.



الصدارة يابانية



وعلى المستوى العالمي، فقد حافظت اليابان للشهر السادس والثلاثين على التوالي على المركز الاول خلال شهر مايو بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1.21 تريليون دولار متراجعة عن مستويات أبريل الماضي البالغة 1.22 تريليون دولار.



كما جاءت الصين في المركز الثاني بعد اليابان بـ 900.8 مليار دولار متراجعة عن مستويات أبريل الماضي البالغة تريليون دولار وثالثا جاءت المملكة المتحدة بـ 634 مليار دولار مرتفعة عن مستويات أبريل الماضي البالغة 612.7 مليار دولار.



وحلت سويسرا رابعا بقيمة 294.1 مليار دولار مرتفعة عن مستويات أبريل البالغة 271.6 مليار دولار وحلت جزر كايمان في المرتبة الخامسة عالميا بـ 293.2 مليار دولار مرتفعة عن مستويات أبريل الماضي البالغة 291.5 مليار دولار.