أصدرت مجلة المصارف الفصلية الصادرة عن اتحاد مصارف الكويت عددها 168، حيث تضمن العدد كلمة الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت ورئيس تحرير المجلة الدكتور حمد الحساوي تحدث فيها عن الآمال والتطلعات المنعقدة على المرحلة القادمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والحاجة لاتخاذ قرارات تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو الأفضل، وجاء في العدد مجموعة من الحوارات مع عدد من الشخصيات الاقتصادية أبرزها محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون الذي تحدث عن رؤية البنك المركزي المستقبلية وفق التطور العالمي المتسارع وتطبيقات الرقمنة، حيث كان رده على سؤال حول التوجهات المستقبلية نحو تحقيق التحول الرقمي بأن بنك الكويت المركزي قام بوضع إطار عمل يتيح المجال للبنوك في الكويت لتقديم وتطوير خدماتها الرقمية، كما تحدث عن السعي المستمر لتمكين البيئة التقنية وتشجيع الابتكار المستمر.



كما جاء في حوارات المجلة مع ممثلي المصارف والبنوك الكويتية استعراضا لأهم إنجازاتها في مرحلة جائحة كورونا، وتفعيلها التطبيقات الذكية التي يسرت التعاملات البنكية لعملائها أثناء فترة كورونا.



وتضمن الإصدار أيضا عدة موضوعات تهم المهتمين بالشأن الاقتصادي مثل سوق العقار والتضخم والرأي الشرعي في العملات الرقمية (البيتكوين).



كما أعلنت عن رؤية البنوك الكويتية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي للعام الثاني لحملتها التوعوية (لنكن على دراية) الهادفة لتثقيف أفراد المجتمع بالتعاملات المصرفية الصحيحة.