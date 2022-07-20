اختتم بنك الكويت الوطني دورة الدفعة الأولى والبالغ عددها 30 متدرباً ضمن برنامج التدريب الصيفي للعام 2022 والمخصص لطلاب وطالبات المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما.



ويشمل البرنامج الصيفي أربع دورات بمجموع 120 متدربا خلال فترة الصيف بهدف تعريف طلبة المدارس على طبيعة عمل الإدارات والفروع وآليات وأساليب العمل المصرفي، وذلك من خلال جولات تدريبية ميدانية على الإدارات المختلفة للبنك.



وتضمنت الدورة الأولي لبرنامج هذا العام تدريبات مكثفة من قبل شركة Creative Confidence تشمل تدريب الطلبة على طرق التفكير الإبداعي وحلول المشاكل وتعزيز مفهوم التعاون المشترك والتدريب على أدوات علمية حديثة ومتطورة لاختصار الأعمال ومتابعتها واختصار الوقت والتنظيم.



كما شملت توجيهات ونصائح للطلبة حول البرنامج التوعوي «لنكن على دراية» للتوعية بكيفية مكافحة الجرائم المالية والمحافظة على سرية المعلومات وأمنها، بالإضافة إلى تنظيم رحلة خارج نطاق العمل لتوسيع المدارك والتطلع على مؤسسات أخرى وكيف تعمل وكانت الرحلة الى «الإسعاف الجوي» بالتعاون مع إدارة الطوارئ الطبية التابعة لوزارة الصحة.



وتم تزويد المشاركين بالمهارات النظرية والعملية وذلك من خلال حلقات تمتد على مدى 5 ساعات يوميا ولمدة أسبوعين، حيث ركزت على تعريف المتدربين بالعديد من المحاور من بينها: أسلوب عمل الفريق، وطرق التفكير الإبداعي، والسبيل الأمثل للتعبير الذاتي، وأساليب التعامل مع العملاء إضافة إلى مفهوم جودة الخدمة.



وتخللت دورات التدريب الصيفي جولات ميدانية للمشاركين وذلك لإتاحة المجال أمامهم للاطلاع عن كثب على عمل إدارات وفروع البنك.



ويهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في تشجيع الطلبة على التدريب والانخراط في تجربة العمل المصرفي خلال فترة إجازتهم الصيفية، كما أنه يأتي في إطار التزام بنك الكويت الوطني تجاه الشباب ودعمهم في مسيرتهم للقيام بدور فاعل في المستقبل.



جدير بالذكر أن الدورة الثانية من برنامج التدريب الصيفي بدأت في 17 يوليو وتستمر حتى 28 يوليو المقبل، حيث توفر للمتدربين جولات التدريب الميداني وذلك وفق البرنامج الذي تم اعتماده لهذا العام.



ويأتي تنظيم برنامج التدريب الصيفي السنوي في إطار التزام بنك الكويت الوطني بمسؤوليته الاجتماعية وتتويجا للنجاح اللافت الذي حققه هذا البرنامج خلال الأعوام الماضية بهدف تعميم الفائدة واستيعاب المزيد من الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق ببرنامج الوطني للتدريب الصيفي والاستفادة من الخبرة المهنية التي تقدمها دوراته.