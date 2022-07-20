قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، ان وتيرة اسناد المشاريع في دول الخليج تحسنت خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي نتجت عن تفاقم مشاكل سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النفط نتيجة للصراع الروسي الأوكراني.



وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها بالخليج ارتفع 11.7% على أساس سنوي بالربع الثاني إلى 22.8 مليار دولار، مقابل 20.4 مليار دولار بالربع الثاني من 2021، وأعلنت السعودية وعمان عن ارتفاع عدد العقود التي تمت ترسيتها، مما ساهم في تعويض التراجع الذي شهدته أنشطة ترسية المشاريع في كل من الكويت والبحرين وقطر والإمارات.



وسجلت السعودية، أكبر سوق للمشاريع على مستوى دول مجلس التعاون، أعلى معدل نمو على أساس سنوي في قيمة العقود التي تمت ترسيتها بالربع الثاني بقيمة 16.5 مليار دولار، مقابل 9.3 مليارات دولار بالربع الثاني من 2021. من جهة أخرى، شهدت سلطنة عمان قفزة هائلة وارتفعت قيمة المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها في الربع الثاني من العام 2022 بنحو ثلاثة اضعاف لتصل إلى 1.1 مليار دولار، مقابل 390 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2021. في المقابل، تراجعت قيمة العقود التي تم اسنادها في البحرين خلال الربع الثاني من العام 2022 بوتيرة حادة بلغت نسبتها 83.9%، لتصل إلى 228 مليون دولار مقابل 1.4 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2021.



سوق المشاريع الكويتي



على صعيد سوق المشاريع الكويتي، بلغ إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها بالكويت 521 مليون دولار بالربع الثاني من 2022، حيث تراجعت بنسبة 68% مقابل 1.6 مليار دولار في الربع الثاني من 2021.



وسجل قطاع النقل أعلى معدل نمو خلال هذا الربع، حيث بلغت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها ضمن القطاع 377 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2021.



من جهة أخرى، انخفضت قيمة المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها ضمن قطاع البناء والتشييد بنسبة 94% لتصل إلى 78 مليون دولار خلال هذا الربع مقابل 1.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2021، مما أدى إلى انخفاض إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع.



وبالمثل، انخفضت قيمة المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها ضمن قطاع الطاقة بنسبة 73% على أساس سنوي إلى 55 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام 2022 مقابل 207 ملايين دولار في الربع الثاني من العام 2021.



وعلى الرغم من انخفاض إجمالي قيمة المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها في الكويت خلال هذا الربع، إلا أن الآفاق تبدو مشرقة بالنسبة للمشاريع المقرر تنفيذها في المستقبل، حيث تخطط شركة نفط الكويت حاليا لطرح مناقصة بقيمة 700 مليون دولار لتحسين كفاءة أربعة مراكز تجميع في شرق الكويت، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلة ميد «MEED».



وتقوم شركة نفط الكويت حاليا بالتخطيط لطرح مناقصة مشروع بقيمة 650 مليون دولار لتوسيع محطتين للتخلص من مياه الصرف الصحي. كما تخطط شركة نفط الكويت أيضا لترسية عقد الخدمات الاستشارية لإدارة المشاريع المخطط لها لثلاث شركات هي: كيه بي أر الأميركية وشركة وود جروب البريطانية وشركة وورلي الأسترالية.



السعودية



تميزت السعودية خلال الربع الثاني من العام بأفضل أداء على صعيد ترسية عقود المشاريع منذ العام 2014، الأمر الذي يعكس بصفة رئيسية ارتفاع أسعار النفط، على الرغم من أن المملكة صرحت بوضوح بأنها تريد الفصل بين اسناد المشاريع وأداء سوق النفط. وبلغ إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في السعودية 19.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام 2014 مقابل 16.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022. وشهدت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في المملكة خلال الربع الثاني من العام 2022 زيادة على أساس ربع سنوي بنسبة 106.7% أو ما يعادل 8.5 مليارات دولار مقابل 8.0 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2022.



الإمارات



تمكنت الإمارات من الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر سوق للمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي بعد السعودية خلال الربع الثاني من العام 2022 وذلك على الرغم من تراجع أدائها على أساس ربع سنوي بنسبة 25.4% بوصول قيمة العقود التي تمت ترسيتها إلى 3.1 مليارات دولار خلال هذا الربع. أما من حيث الأداء على أساس سنوي، فكان التراجع أشد حدة بنسبة 46.4%. ونتيجة لذلك استحوذت الإمارات على نسبة 13.8% من إجمالي قيمة العقود التي تم اسنادها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع مقابل 25.2% خلال الربع الأول من العام 2022.