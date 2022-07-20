أعلنت لجنة التعريف بالإسلام عن دعم الأمانة العامة للأوقاف لمشروع مصرف الأضاحي لهذا العام بمبلغ 20 ألف دينار.

وقال مدير عام اللجنة إبراهيم البدر، إن هذا الدعم السخي من الأمانة سنوي ويؤكد دور «أمانة الأوقاف» البارز في دعم مشاريع اللجنة.



وذكر البدر أن مشروع الأضاحي في لجنة التعريف بالإسلام مصرف مخصص للمهتدين الجدد والجاليات المسلمة غير الناطقة بالعربية داخل الكويت، موضحا أن هدف اللجنة من المشروع تعزيز روابط التكافل الاجتماعي، وتجسيد روح الأسرة الواحدة بين المهتدين الجدد، وبث البهجة والسعادة في نفوسهم خلال عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل كشوفات تفصيلية بمصرف الأضاحي ولديها آلية لتحديد بيانات الشرائح المستفيدة من حيث النوع والعدد، شاكرا «أمانة الأوقاف» على دعمها الدائم.