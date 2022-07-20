أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ والتدخل السريع بفرع بلدية محافظة حولي بتكثيف جولاته الميدانية على المحلات التجارية ورصد القسائم المخالفة لاشتراطات البلدية ورصد الإعلانات العشوائية في الشوارع والميادين وإزالة محاصير الأغنام والعربات المتنقلة خلال عطلة عيد الأضحى، مشيرة إلى أن هذه الجولات جاءت في إطار التعميم الإداري الصادر من مديرة عام البلدية بالإنابة م.نادية الشريدة بضرورة تفعيل الدور الرقابي والحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «شارك بنظافتها».



وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة إبراهيم السبعان حرص الفريق الرقابي على التزام المحلات التجارية وأصحاب العقارات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية.



وكشف السبعان عن أن الجولات أسفرت عن رفع 4 عربات متنقلة ومولد كهربائي في منطقة الجابرية وإزالة 7 محاصير أغنام بمختلف مناطق المحافظة ورفع وإزالة 22 إعلانا عشوائيا يشوه المنظر الجمالي ويعيق الرؤية عن قائدي المركبات فضلا عن تحرير 61 مخالفة وتوجيه 26 إنذارا لقسائم لم تلتزم بترميم العقار إلى جانب اغلاق سرداب عمارة يقوم بمزاولة نشاط تجاري عبارة عن منجرة دون ترخيص.



ودعا أصحاب العقارات والمحلات التجارية الى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الإغلاق الإداري.