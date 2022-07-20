عاطف رمضان



قال بنك الائتمان الكويتي إن البنك يقدم 15 خدمة من خلال تطبيق «سهل» الإلكتروني تتمثل فيما يلي: معاملات هدم وإعادة بناء، وخدمة تسجيل رقم الآيبان، وطلب مواد الدعم من وزارة التجارة والصناعة، وخدمة تبادل/ تنازل عن العقار، وشهادة من يهمه الأمر للعملاء، وطلب تخفيض قسط، والتقديم على قرض زواج، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر، وإنشاء حساب، وطلب دفعة لقروض البناء والتوسعة والترميم، وشهادة براءة ذمة، وتحديث البيانات التي تخص العميل، وطلب استملاك، وطلب منحة ذوي الإعاقة، ودفع الأقساط.



وأضاف البنك انه يقدم كذلك إشعارات خاصة بالمتأخرات وإشعارات تتبع حالة الطلب والدفعة وإشعار المبالغ الواردة بالزيادة.