هادي العنزي



تمكن منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب من تحقيق انتصاره الأول في البطولة العربية الـ 19 لكرة السلة للشباب بعد تغلبه على المنتخب السعودي 79-62، في اللقاء الذي جمع الفريقين أول من أمس ضمن الجولة الرابعة للبطولة العربية التي تختتم غدا في العاصمة المصرية (القاهرة).



وضمن الجولة نفسها، تغلب المنتخب الجزائري على نظيره القطري 87-60، ومنتخب مصر (المضيف) على منتخب الامارات 125-33 نقطة.



ولعب «الأزرق الشاب» مباراته الأخيرة في الدور الأول أمام نظيره منتخب الامارات في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، وقد تصدر الجزائر ترتيب الفرق بأربعة انتصارات، وجاء بعده منتخبا قطر ومصر بثلاثة انتصارات لكل منهما، ثم الأزرق والسعودية بانتصار لكل منهما، وأخيرا الإمارات بأربع هزائم.



‏وينص نظام البطولة على أن يتواجه أول وثاني الدور التمهيدي، في المباراة النهائية فيما يلعب الثالث والرابع على المركز الثالث.