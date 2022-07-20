وجه تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي يغيب عن الموسم التحضيري لناديه خلال الفترة الحالية، في ظل رغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد فشله في التأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة، عبر فيها عن حزنه من الحالة التي يعاني منها كريستيانو رونالدو وكتب: "حزين أن تكون نهاية واحد من أفضل اللاعبين على مستوى العالم بهذا الشكل، الأندية تتسابق على رفضه .. على كريستيانو حفظ ماء الوجه وإنهاء تعاقد كبير قريبا، بداية أخطائه كانت انتقاله من ريال مدريد من الأساس. هذا رأيي الشخصي مع كامل احترامي له في عالم الكرة، أعتقد برشلونة أو روما بحاجة له، أو يرجع لفريق كبير في البرتغال.



وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى رفض عدة أندية فكرة التعاقد مع كريستيانو رونالدو في الصيف الجاري، على رأسها بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.