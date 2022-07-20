أشاد رئيس مجلس ادارة جمعية المنابر القرآنية د. محمد الشطي بالتفاعل الايجابي من اهل الخير والمحسنين بالكويت مع مشاريع الجمعية التي طرحتها في عشر ذي الحجة والتي اشتملت على عدة مشاريع خيرية منها مشروع كسوة العيد والعيدية التي نفذته الجمعية لصالح ابناء مخيمات اللاجئين بالشمال السوري والذين زادوا عن الثلاثمائة طفل استفادوا من المشروع بالاضافة الى الاطفال الايتام في مدينة عدن اليمنية التي وزعت عليهم كذلك العيديات وكسوة العيد واستفاد منها اكثر من 200 طفل يتيم.



وبين د. الشطي ان المشروع الثاني الذي نفذته الجمعية في العيد هو مشروع الاضاحي الذي تمكنت فيه الجمعية من توزيع 3500 اضحية على اكثر من 7500 اسرة في عدة دول منها سورية واليمن والهند والصومال .



واضاف د. الشطي قائلا: وكان لمشروع افطار الصائم يوم عرفة نصيب كبير من التفاعل اذ بلغت الوجبات التي وزعتها الجمعية يوم عرفة 40 الف وجبة افطار منها :



20 الف وجبة في مخيمات اللاجئين بالشمال السوري، و12 الف وجبة بالهند بجانب 4000 وجبة باليمن و4000 وجبة في اندونيسيا.



وثمن د. الشطي عطاءات اهل الخير والاحسان بالكويت على جميل تفاعلهم، وقال: بيّض الله وجوهكم وأجزل لكم الأجر والمثوبة وتقبل منا ومنكم صالح العمل فخيركم وصل وعيدياتكم وكسوة العيد واضاحيكم ذهبت لمستحقيها بفضل الله تعالى، ودمتم ودامت الكويت بلد العطاء والخير.