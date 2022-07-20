جدد مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي دعم الكويت لرئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية عبد الله شاهد في اعمال الدورة الحالية للجمعية والتي تحمل شعار "رسالة الأمل".



وأشاد العتيبي في بيان لـ (كونا) الليلة الماضية عقب اجتماعه مع عبدالله شاهد بالاجتماعات التي عقدها رئيس الجمعية العامة في هذه الدورة وكذلك بمبادراته وجهوده لترجمة خطة الأمين العام للأمم المتحدة المعنونة "خطتنا المشتركة" على أرض الواقع.



وأعرب العتيبي عن اعتزازه بالعمل مع شاهد نائبا لرئيس الجمعية العامة في الدورة الـ 76 للجمعية.



بدوره ثمن رئيس الجمعية العامة دعم الكويت له ولمكتبه في الدورة الحالية، مشيدا بمسيرة عمل السفير العتيبي في الأمم المتحدة واسهاماته الديبلوماسية في اطار العمل الدولي متعدد الأطراف.



وأعرب شاهد عن امتنانه للدور الذي قام به العتيبي في هذه الدورة، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية القادمة.



وكان السفير العتيبي التقى بشاهد وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله مندوبا لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك.