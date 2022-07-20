اصدرت المراكز الاميركية لمكافحة الامراض والوقاية منها توصيات باستخدام لقاح شركة "نوفافاكس" الاميركية المضاد لفيروس "كورونا المستجد - كوفيد 19" كخيار اساسي اخر للبالغين من السن 18 عاما وما فوق.

وذكرت المراكز في بيان الليلة الماضية ان "لقاح نوفافاكس سيكون متاحا في الاسابيع المقبلة" وهو يوفر تقنية مختلفة وفعالة ضد "كوفيد 19" تعتمد على البروتينات.



ونقل البيان عن رئيسة المراكز الامريكية لمكافحة الامراض والوقاية منها روشيل والنسكي القول ان "مع ارتفاع حالات الاصابة بـ "كوفيد 19" مرة اخرى في البلاد فإن التطعيم امر بالغ الاهمية للمساعدة في الحماية من مضاعفات المرض الحادة".



من جانبه قال الرئيس الاميركي جو بايدن في بيان في هذا السياق ان "اليوم هو خطوة اخرى الى الامام في الحرب على الفيروس ..لدينا الان اربعة لقاحات آمنة وفعالة ضد "كورونا" متاحة لحماية الامريكيين من الامراض الخطيرة وابقائهم خارج المستشفى وانقاذ ارواحهم".



واضاف: "نعلم ان فيروس "كوفيد 19" لم ينته بعد لكن بالامكان ان التكيف مع هذا الوضع ومواصلة تقليل اثار الفيروس على حياتنا اليومية".



وتعد "نوفافاكس" شركة تكنولوجيا حيوية أميركية ومقرها ولاية مريلاند وتقوم بتطوير لقاحات لمواجهة الأمراض المعدية والخطيرة.