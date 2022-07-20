أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء القوائم المختصرة للمرشحين لجوائز الأفضل في أفريقيا، وذلك قبل حفل الجوائز المقرر مساء غد الخميس في العاصمة المغربية الرباط على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات .

وأضاف :"في جائزة أفضل لاعب، تقلصت القائمة إلى ثلاثة، هم المصري محمد صلاح والثنائي السنغالي ساديو ماني وحارس المرمى إدوارد ميندي".

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب، البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب المصري وأليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي بجانب مدرب الوداد السابق وليد الركراكي.

وبالنسبة لجائزة أفضل ناد، فيتنافس عليها الأهلي المصري ونهضة بركان والوداد البيضاوي المغربيان، بينما يتنافس على جائزة أفضل منتخب، منتخبات الكاميرون ومصر والسنغال.