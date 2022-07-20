الصقر: حققنا أداءً قوياً بفضل مرونة نموذج أعمالنا المتنوع وإدارتنا الحصيفة للمخاطر

واصلنا في النصف الأول تحقيق زخم تشغيلي قوي عبر جميع قطاعات أعمالنا الرئيسية

«الوطني» يتمتع بوضع جيد للنمو وتحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل لعملائه ومساهميه

نمتلك ميزانية قوية وقاعدة رأسمال متينة للحفاظ على نمو إستراتيجي لمستقبل مستدام

التنفيذ المنضبط لإستراتيجيتنا عزّز مسيرة نمونا الرقمي لنؤكد ريادتنا محلياً وإقليمياً

عززنا بالربع الثاني التزامنا بمستقبل أكثر استدامة عبر تحويل فروعنا إلى صديقة للبيئة

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية لفترة الستة الأشهر الأولى من 2022 والمنتهية في 30 يونيو الماضي، حيث سجل البنك أرباحا صافية بقيمة 237.8 مليون دينار خلال تلك الفترة، بنمو بلغت نسبته 47.9% مقارنة بـ 160.8 مليون دينار لذات الفترة من العام 2021.

وأوضح البنك في بيان صحافي، أنه سجل صافي ربح عن فترة الأشهر الـ 3 من العام والمنتهية في 30 يونيو 2022 بواقع 121.2 مليون دينار بنمو على أساس سنوي نسبته 58.6%، فيما نمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية يونيو 2022 بواقع 8.6% على أساس سنوي، لتبلغ 34.3 مليار دينار.

كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية بنهاية النصف الأول من العام الحالي 20.1 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 8.8% على أساس سنوي، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.4 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 1.0% على أساس سنوي.

وقرر مجلس إدارة البنك الموافقة على توزيع 10% نقدا تعادل 10 فلوس للسهم أرباحا نقدية نصف سنوية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، حيث تعد هذه أول توزيعات نصف سنوية بعد إقرار عمومية البنك للعام 2021 تعديل النظام الأساسي.

نتائج مالية قوية

وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية لبنك الكويت الوطني عن فترة الأشهر الـ 6 الأولى من العام 2022 قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «حقق بنك الكويت الوطني نتائج مالية قوية في النصف الأول من 2022، وذلك بفضل مرونة نموذج أعماله المتنوع، وإدارته الحصيفة لكل من المخاطر ورأس المال، بالإضافة إلى الاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا وفي استقطاب أفضل المواهب والكفاءات».

وأكد الصقر أن الوطني استمر في تحقيق نمو قوي في المجالات الاستراتيجية التي شملت إدارة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية.

وأوضح أن البنك واصل تقديم أداء مالي جيد مدفوعا بنمو الإيرادات التشغيلية إلى 480.2 مليون دينار وبنسبة 6.1%، هذا إلى جانب مواصلة التحسن مستويات تكلفة المخاطر والتي دعمت نمو الربحية في النصف الأول من العام.

الريادة الرقمية

وقال الصقر: «بفضل التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا، نخطو بثبات نحو تنفيذ جدول أعمالنا الرقمي وإطلاق المزيد من المنتجات والخدمات التي تعزز ريادتنا محليا وإقليميا».

وأشار الصقر إلى أن البنك سيواصل الاستثمار لتعزيز تجربة عملائه وجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، هذا إلى جانب تحقيق أعلى العوائد للمساهمين وخلق تغيير إيجابي للمجتمعات التي يعمل بها.

وأكد أن الوطني يدخل النصف الثاني من العام بزخم أقوى بفضل ما يمتلكه من ميزانية عمومية قوية ووضع مالي صلب يمكنه من تحقيق قيمة مضافة وطويلة الأجل لعملائه وموظفيه ومساهميه.

وأضاف الصقر أن الموافقة على توزيع أرباح نقدية نصف سنوية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو من العام 2022، يبرهن على متانة القواعد الرأسمالية للبنك والثقة في قوة مركزه المالي وقدرته على توليد الأرباح ومواصلة تحقيق أداء قوي ونمو في الربحية بالمستقبل.

مركز مالي صلب

وشدد الصقر على أن الوطني سيواصل الاستفادة من عوامل قوته الفريدة التي تشمل بصمته الجغرافية الواسعة وصلابة مركزه المالي إلى جانب امتلاكه أفضل الكفاءات وذلك من أجل لعب دور رائد في دعم ومساند التوجه العالمي نحو الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وأوضح قائلا: «في الوقت الذي نواصل فيه العمل عن كثب مع عملائنا وجميع أصحاب المصلحة من أجل تقليل صافي الانبعاثات، عززنا في الربع الثاني من العام التزامنا بتمكين مستقبل أكثر استدامة من خلال الإعلان عن أهداف لخفض الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول 2025 وتسريع الخطى الرامية إلى تحويل شبكة فروع البنك لتكون صديقة للبيئة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة لتقليص حجم الانبعاث الكربوني.

كما أكد الصقر اعتزاز البنك بالتقدم الذي أحرزه في ترتيب قائمة التصنيف العالمي من مجلة «ذي بانكر» لأفضل 1000 بنك في العالم للعام 2022، ومواصلة تربعه القائمة على مستوى الكويت ما يعد تأكيدا جديدا على قوة علامته المصرفية ومتانة مركزه المالي، هذا بالإضافة إلى تتويج بنك «وياي» بجائزة أفضل الابتكارات المالية في تقديم الخدمات المصرفية من مجلة جلوبل فاينانس العالمية ليبرهن بذلك على أن استثمارات البنك الرقمية تشكل أحد أهم مسارات النمو على المديين القصير والمتوسط.

أرقام ذات دلالة

٭ 480.2 مليون دينار صافي الإيرادات التشغيلية بارتفاع 6.1%.

٭ 8.6% نمو إجمالي الموجودات بنهاية يونيو 2022 إلى 34.3 مليار دينار.

٭ 20.1 مليار دينار القروض والتسليفات الإجمالية بنمو 8.8%.

٭ 18.9 مليار دينار ودائع العملاء بارتفاع سنوي نسبته 8.7%.

٭ 1.24% نسبة القروض المتعثرة من المحفظة الائتمانية.. و311% نسبة تغطيتها.

٭ 17.3% معدل كفاية رأس المال متجاوزا الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.