انتخب البرلمان في سريلانكا رانيل ويكريميسنغ رئيسا للبلاد بعد اكثر من 100 يوم من الاحتجاجات التي أطاحت بسلفه غوتابايا راجاباكسا، وسط أزمة اقتصادية وسياسية أصابت البلاد بالشلل.

وحصل ويكريميسنغ، الذي تولي منصب رئيس الوزراء ست مرات وعين رئيسا بالانابة لنحو عشرة أيام، على 134 صوتا من أصوات أعضاء البرلمان البالغ عددهم 225 عضوا على الرغم من الغضب العام من النخبة الحاكمة بعد شهور من نقص حاد في الوقود والأغذية والأدوية.

وقال الزعيم البالغ من العمر 73 عاما بعد فوزه «تواجه بلادنا تحديات ضخمة ويتعين علينا العمل على وضع استراتيجية جديدة تفي بطموحات الشعب».

وذكرت صحيفة (ديلي ميرور) السريلانكية على موقعها أن منافسه مرشح المعارضة دولاس ألاهابيروما حصل على 82 صوتا وأنور اكومارا ديساناياكي على ثلاثة أصوات فقط.

ويتوقع أن يشكل فوز الرئيس الجديد استفزازا للمحتجين الذين كانوا يطالبون باستقالته ايضا كونه يمثل السلطة الحاكمة وكان مقربا من الرئيس الفار راجاباكسا. وتجمهر عدد كبير منهم أمس الأول واحرقوا صورا للرئيس الجديد وطالبوا بتنحيه حتى قبل أن يتم انتخابه.

وكان ألاهابيروما وجها مقبولا أكثر لدى المعارضة لكنه لا يملك الخبرة في إدارة المناصب العليا في البلد الذي لا يجد عملة صعبة للاستيراد ويسعى جاهدا للحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة بالصندوق لصحيفة نيكي قبل التصويت إن الصندوق يتطلع للعمل مع القيادة السريلانكية الجديدة.

وأضافت «فور تشكيل حكومة يمكننا استكمال مناقشاتنا معها سيحضر فريقنا».

وتابعت أنها «متفائلة للغاية» بشأن استكمال برنامج المفاوضات في أقرب وقت ممكن بعد أن تم بالفعل الانتهاء من بعض الأمور الفنية.