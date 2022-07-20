السعيد اطلع على آليات توفير الاستجابة السريعة في قسم الحوادث وأنظمة الحوسبة وآليات صرف الدواء في الصيدلية المركزية والمختبرات والشؤون الهندسية



عبدالكريم العبدالله

في إطار سلسلة المتابعات الميدانية للمرافق الصحية، قام وزير الصحة د.خالد السعيد بزيارة مفاجئة إلى مستشفى مبارك الكبير للوقوف على سير العمل فيه.



واطلع السعيد خلال الجولة التي رافقه فيها مدير منطقة حولي الصحية د.بدر العنزي، ومدير المستشفى د.مهدي الفضلي ورئيسة الهيئة الطبية في المستشفى د.موضي المطيري، اطلع على سير العمل في مختلف الأقسام الطبية، واستمع إلى شرح واف من رؤساء الأقسام حول الخدمات المقدمة، والتحديات التي تواجههم، كما ناقش معهم الحلول العملية المقترحة للتغلب عليها.



وشملت الزيارة تفقد الصيدلية المركزية في المستشفى، واطلع الوزير السعيد على سبل التنسيق بينها وبين إدارة المستودعات الطبية ومخزونها من الأدوية والمستلزمات الطبية، وأنظمة الحوسبة المتبعة، وطرق التخزين وآليات صرف الدواء.



كما تضمنت الزيارة تفقد سير العمل في قسم الحوادث وجاهزيته، كما استمع من الكوادر الطبية فيه إلى شرح حول آليات توفير الاستجابة السريعة والرعاية الفورية للأمراض، والإصابات الحادة والمهددة للحياة، بما يضمن تقديم الرعاية الفعالة في الوقت المناسب.



وشملت الزيارة كذلك الاطلاع على سير العمل في وحدات العناية المركزة، والقواعد الصارمة فيها، والأدوار والمسؤوليات المحددة للفرق الطبية فيها، كما تضمنت الزيارة أيضا متابعة سير العمل في قسم المختبرات والشؤون الهندسية في المستشفى.