بشرى شعبان

أكدت مصادر خاصة في الهيئة العامة للقوى العاملة لـ «الأنباء» استمرار فريق التفتيش لمتابعة تنفيذ قرار حظر العمل وقت الظهيرة على الأماكن المكشوفة في جميع المحافظات، مضيفة أن الفريق قام خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 16 الجاري بالتفتيش أول مرة على 34 موقعا تعود إلى 23 شركة، بينما تسلم الفريق عبر الخط الساخن بلاغين عن وجود عمالة في مواقع مكشوفة وقت الظهيرة.



وأضافت المصادر أن الفريق نفذ إعادة تفتيش على 23 موقعا تعود إلى 25 شركة، وتم ضبط 26 عاملا متواجدا في مواقع العمل.



وأهابت الهيئة بأصحاب الأعمال ضرورة الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة حفاظا على سلامة العمالة ولتفادي المساءلة القانونية.



وأشادت المصادر بالتزام أصحاب الأعمال بالقرار وتراجع كبير في عدد المخالفات عن الأعوام الماضية.