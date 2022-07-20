يشعر جراح الحوامدة وكأنه في بيته عندما يكون وسط الجبال. الشاب الأردني، الذي فقد ساقه بسبب مرض السرطان عندما كان في الخامسة عشرة من عمره، يقول إنه يشعر "بالحرية" في أثناء تسلق التضاريس الوعرة أو الصعود إلى قمة جبل.

وقال "بعد ما خسرت رجلي حبيت أثبت للناس إنه كل إنسان قادر على تحقيق المستحيل بطرف أو بدون طرف، قادر على تحقيق المستحيل. ما تطلعوا علي نظرة الشفقة إنه آه يا حرام خسر رجله لا خسرت رجلي بس كسبت الجبال وكسبت حبي للرياضة وحبي لتسلق الجبال. بعد ما خسرت رجلي بلشت أتسلق الجبال حتى أوصل رسالتي للعالم إنه جراح إنسان قادر على تقديم الأفضل دائما".

ويتردد المتسلق البالغ من العمر 27 عاما على مركز تدريب على التسلق أسبوعيا للحفاظ على لياقته البدنية والتدرب على الرحلات الاستكشافية المستقبلية.

وقال "الرياضة زي هاي الرياضة قدها رجلين بدها إيدين بدها كل جسمك يكون متكامل لحتى تقدر تمارسها بشكل مناسب. لكن كسرت القاعدة زي ما في كثير ناس بالعالم كسروا هاي القاعدة. حبيت أكون الشاب العربي الي بيكسر هاي القاعدة وبيتسلق نوعين من التسلق، أنا أتسلق تسلق صخري وتسلق جبلي. آخر رحلة الي كانت لجبل أرارات أعلى قمة بتركيا والحمد الله تكللت بالنجاح".

ويركز الحوامدة على تقوية عضلاته وتقنيات التعلم لمساعدته على التغلب على أي تحديات قد يواجهها في أثناء التسلق.

وقال "تقريبا بنيجي هون بنتمرن نحكي ساعتين باليوم بنيجي ثلاث مرات بالأسبوع أو أربع مرات بالأسبوع. هنا نتعلم التقنية أكثر نتعلم المشاكل الي بنواجها خلال التسلق ومناطق الضعف الي بالجسم بنقويها بهذا المكان".

ومع التدرب على كل من التسلق الصخري والجبلي، تمكن الحوامدة من تسلق قمة كليمنجارو، أعلى جبل في أفريقيا، بالإضافة إلى جبال في الأردن وتركيا.

وقال إنه يشعر بأنه حر عندما يمارس رياضة التسلق.

ويراوده حلم تسلق "القمم السبع"، المؤلفة من أعلى قمة في كل من القارات السبع.