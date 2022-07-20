توفيت الممثلة والمغنية الفرنسية "داني" عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد فترة مرض في مدينة تورز الواقعة على نهر اللوار في وسط غرب فرنسا، حيث قامت في بداية مسيرتها الفنية بالتمثيل مع أكبر الأسماء في السينما الفرنسية.

وذكرت قناة "تي إف 1" الفرنسية الإخبارية أن "المغنية الفرنسية "داني" قد انتهت قبل وفاتها من جولة لترويج ألبومها الأخير، مضيفة أنها ولدت في 1 أكتوبر 1944 في فرنسا، وبدأت العمل في عمر 19 عامًا في العاصمة باريس.

وأوضحت القناة أن "داني" تزوجت من المصور بنيامين أوجيه وأنجبت ابنًا عام 1969، لكن انفصل الزوجان في الثمانينيات بعد عشرين عاما معًا، وتوفي بنيامين أوجيه عام 2002.