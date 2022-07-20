قضت المحكمة الدستورية الاندونيسية بأن القوانين الحالية المتعلقة بالمواد المخدرة دستورية، رافضة طلبات باستخدام الماريجوانا لأغراض طبية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المحكمة تركت مجالا لاستخدام الماريجوانا في المستقبل لأغراض صحية من خلال إصدار أمر للحكومة بمراجعة طريقة تصنيفها للمواد المخدرة.

وقال القاضي أنور عثمان اليوم الأربعاء إنه سوف يكون هناك حاجة لتغيير التصنيف الحالي للسماح باستخدام الماريجوانا لأغراض طبية في إندونيسيا.

وتصنف إندونيسيا حاليا الماريجوانا ضمن المواد الأكثر إدمانا، مما يجعل استخدامها خارج الأنشطة البحثية أمر غير قانوني. ويشار إلى أن تعديل تصنيفها يمكن أن يكون أول خطوة لتقنين استخدام الماريجوانا لأغراض طبية في إندونيسيا، التي تفرض عقوبة الاعدام على تهريب المخدرات.