برزت أنباء بنوك الألبان في وسائل الإعلام بمختلف أنحاء العالم مؤخرا، بعد النقص الذي شهدته عبوات مستحضرات الألبان في الولايات المتحدة، مما ترك الأمهات يتدافعن، للحصول على اللبن الطبيعي لأطفالهن من الأمهات المتبرعات أو من المخزون المحلي منه.

وتوضح آن سوندر بلازمان مديرة مبادرة بنوك ألبان النساء، أنه يوجد بألمانيا 34 بنكا على الأقل لألبان الأمهات.

وفي ألمانيا يعد عدد بنوك ألبان الأطفال ضئيلا نسبيا، مقارنة بعدد 200 مستسفى يتم بها علاج الأطفال المبتسرين، كما أن الطلب على اللبن الطبيعي يتجاوز دائما بكثير مما يمكن أن تتيحه بنوك الألبان.

وفي هذا الصدد تشير بلازمان إلى أن هدف المبادرة هو إتاحة اللبن الطبيعي لجميع الأطفال المبتسرين والمرضى حديثي الولادة، وتقول "مع ذلك فإننا لا زلنا بعيدين كثيرا عن تحقيق هذا الهدف"، وتؤكد أنه رغم ذلك فإن الوضع آخذ في التحسن باطراد، على مدى السنوات القلائل الماضية.

وتقوم المتبرعة بضخ لبنها، ويتم تسخينه بعد ذلك وفحصه للتأكد من انه خال من جميع أنواع الجراثيم والفيروسات، وتشبه هذه العملية إلى حد ما طريقة التبرع بالدم ولكن بمعايير أكثر صرامة، ويمكن حفظ الألبان داخل المبرادات لمدة تصل إلى ستة أشهر.

ويتم إعطاء الألبان التي يتم التبرع بها للأطفال عن طريق أنابيب، تصل إلى المعدة مباشرة.

وغالبا ما يكون معظم أولئك الأطفال من المبتسرين، ولكن توجد فئات أخرى مثل الأطفال الذين أصيبت أمهاتهم بمرض السرطان