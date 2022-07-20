حافظت شركة "بوينج" الأمريكية لصناعة الطائرات على تقدمها على منافستها الأوروبية "إيرباص"، في السباق المتعلق بتلقي كل منهما طلبيات جديدة، في ثاني أيام معرض فارنبورو الدولي للطيران المقام خارج لندن.

وقالت "بوينج" ، إن شركة "777 بارتنرز" للأسهم الخاصة سوف تشتري 30 طائرة أخرى من طراز "بوينج 737 ماكس" متوسطة المدى.

وستكون الطائرة نسخة خاصة من طراز 200-8-737، إلى جانب توفير المزيد من المقاعد والأبواب الإضافية، التي طورتها "بوينج" من أجل شركات الطيران منخفضة التكاليف مثل "ريان إير".

وهناك أيضا عقد مبدئي مع شركة "777 بارتنرز" لشراء 36 طائرة إضافية.

وفي الوقت نفسه، أبلغت شركة "إيرباص" عن تلقيها طلب من شركة طيران "دلتا" الأمريكية، لشراء 12 طائرة من طراز "إيه 220 300-"، وهو النسخة الأطول من أصغر طراز "إيرباص إيه 220".

يشار إلى أن معرض فارنبورو التجاري الذي يقام لمدة أسبوع كامل، ينطلق كل عامين، وصار مكانا للمواجهة بين "بوينج" و"إيرباص" من أجل تلقي طلبيات جديدة.