كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع لزوجة الدم هم الأكثر عرضة لخطر الموت حال إصابتهم بفيروس كورونا وذلك نظرا للمضاعفات الخطيرة التي تترتب على إصابتهم بالفيروس التاجي.

وأكد الباحثون في كلية الطب جامعة "واشنطن" أهمية التحقق من مستويات لزوجة الدم بين مرضى فيروس "كورونا" في وقت مبكر من الإصابة وعند دخول المستشفى، حيث تساعد النتائج في تحديد أفضل دورة علاج للمرضى المعرضين للخطر.

وأوضح الدكتور "روبرت روزنسون"، أستاذ اضطرابات القلب في جامعة واشنطن، أنه من المعروف أن فيروس "كورونا" يعمل على زيادة مخاطر الجلطات الدموية، خاصة بين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع لزوجة الدم، لافتا إلى أن هذه الدراسة هي أول دراسة واسعة النطاق لمحاولة استخدام لزوجة الدم للتنبؤ بمخاطر الوفاة بين مرضى فيروس "كورونا".

ووجد الباحثون القائمون على الدراسة بعد تحليل البيانات أكثر من 5600 مريض مصابين بفيروس كورونا ويعانون من ارتفاع اللزوجة في الدم، أن هؤلاء المرضى كان لديهم معدل وفيات أعلى بنسبة 60 بالمائة.