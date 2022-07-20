أعلنت الفنانة دنيا سمير غانم طرح فيلمها الجديد "تسليم أهالي" بدور العرض السينمائي، الذي تخوض به المنافسة في الموسم الصيفي، يوم 3 أغسطس المقبل.

وروّجت دنيا سمير غانم لفيلمها الجديد بنشر البوستر الدعائي الرسمي للعمل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "فیلم (تسليم أهالي) 3 أغسطس إن شاء الله في جميع سينمات مصر والوطن العربي".

وتدور قصة فيلم "تسليم أهالي" في إطار كوميدي رومانسي، حيث يتناول قصة زوجين يحلمان بالسفر إلى كندا، حيث يعمل الزوج طبيب بشري، والذي يقوم بدوره الفنان هشام ماجد، ولكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان وتفسد عليهما حلم الهجرة.

الفيلم تأليف شريف نجيب، إخراج خالد الحلفاوي، بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح ولوسى.

وتأتي مشاركة دنيا سميرغانم في الفيلم بعد فترة غياب عن السينما، على مدار الست سنوات الماضية، حيث كانت آخر مشاركتها في فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي، وشاركهما في البطولة كل من الفنانة صابرين، الفنان بيومي فؤاد، وميمي جمال، وجميلة عوض، ياسر الطوبجي، وأنعام سالوسة، وشيرين الجمل، وحمادة شوشة، ومن تأليف منة فوزي، وإخراج خالد مرعي.