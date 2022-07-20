قال ألفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إنه شعر بالخوف من إمكانية عدم اللعب مرة أخرى عندما لم يستطع الأطباء تحديد موعد عودته بعد غيابه بسبب مشكلة في القلب الموسم الماضي.

وتم تشخيص مشكلة بسيطة في القلب للاعب البالغ عمره 21 عاما بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا في ديسمبر كانون الأول، وغاب عن بايرن حتى أبريل نيسان بالإضافة إلى مباريات كندا في تصفيات كأس العالم.

وأبلغ ديفيز شبكة ئي.إس.بي.إن "الأمر كان مرعبا، خاصة أن الأطباء لم يعلموا فترة غيابي. أعتقد أنه كان الأمر الأصعب.

"في ذلك الوقت كانت لدي شكوك حول إمكانية عودتي لممارسة كرة القدم، لكن الأمور سارت على ما يرام في النهاية. أنا سعيد بعودتي، وممتن للطبيب لرعايتي".

وأشار ديفيز إلى أن بايرن سيفتقد المهاجم روبرت ليفاندوفسكي المنتقل إلى برشلونة الإسباني، لكن التعاقد مع ساديو ماني من ليفربول سيساهم في ملء هذا الفراغ.

وقال "(ماني) لاعب رائع، إضافة كبيرة للفريق. لذا نحن سعداء بانضمامه، وأتطلع لرؤية ما سيقدمه للفريق".

ويستهل بايرن، الذي حقق لقبه العاشر على التوالي في الدوري، مشواره في المسابقة بمواجهة أينتراخت فرانكفورت في الخامس من أغسطس آب.