شهدت حديقة نيروبي الوطنية ولادة نادرة لتوأمي زرافات من نوع ماساي، على ما أعلن وزير الحياة البرية الكيني الثلاثاء.

وقال الوزير نجيب بلالا على تويتر في تغريدة مصحوبة بصورة للأم وهي تراقب صغيريها "هذا حدث نادر للغاية".

وصُنف هذا النوع الحيواني الأطول في العالم بأنه "معرض للانقراض" في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة عام 2016.

وبحسب مؤسسة "جيراف كونسرفيشن فاونديشن"، لا يزال هناك حوالى 117 ألف زرافة فقط في الطبيعة.

وقالت المؤسسة إن أعداد هذه الحيوانات العملاقة اللطيفة ذات العنف الطويل تراجعت في إفريقيا بنسبة 30 في المئة على مدار الأعوام الثلاثين الماضية، واصفة ما يحصل بأنه "انقراض صامت".

وتشكل كينيا موطناً لثلاثة أنواع فرعية من الزرافات، الماساي، والزرافات الصومالية، وروتشيلد.

وتقع حديقة نيروبي الوطنية على بعد سبعة كيلومترات فقط من قلب العاصمة الكينية، وهي نقطة جذب سياحي غنية بالحيوانات البرية، بما يشمل الأسود والفهود وحيوانات وحيد القرن والجواميس.