أظهرت بيانات اقتصادية استمرار تراجع عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي يجري بناؤها في الولايات المتحدة خلال حزيران/يونيو الماضي على نحو غير متوقع، بعد تراجعه بشكل حاد في الشهر السابق.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية في بيان اليوم أن عدد المشروعات السكنية الجديدة تراجع بنسبة 2% خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 559ر1 مليون وحدة سنويا، مقارنة بالشهر السابق عليه الذي سجل تراجعا بنسبة 9ر11% إلى ما يعادل 591ر1 مليون وحدة سنويا وفق البيانات المعدلة.

جاء استمرار التراجع لعدد المشروعات الجديدة خلال الشهر الماضي مخالفا لتوقعات المحللين الذين توقعوا ارتفاع العدد بنسبة 3ر2% إلى ما يعادل 585ر1 مليون وحدة سنويا، مقابل ما يعادل 549ر1 مليون وحدة سنويا في الشهر السابق وفق البيانات الأولية.

كما تراجع عدد طلبات الحصول على تراخيص بناء خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر0% إلى ما يعادل 685ر1 مليون وحدة سنويا، بعد تراجعه بنسبة 7% إلى ما يعادل 695ر1 مليون وحدة سنويا.

كان المحللون يتوقعون تراجع عدد طلبات الترخيص والذي يمثل مؤشرا على الطلب المستقبلي على العقارات بنسبة 7ر2% إلى ما يعادل 650ر1 مليون وحدة سنويا خلال الشهر الماضي.