ذكرت هيئة الإحصاء الكندية إن شعوب الأمم الأولى والميتيس والإنويت ممثلون بشكل كبير بين ضحايا العنف في كندا، مستشهدة بنتائج ثلاث دراسات استقصائية.

فقد أظهرت نتائج الدراسة الاستقصائية الاجتماعية العامة حول سلامة الكنديين لعام 2019، والدراسة الاستقصائية حول السلامة في الأماكن الخاصة لعام 2018، والدراسة الاستقصائية حول جرائم القتل لعام 2020 التي صدرت يوم الثلاثاء، أن ما يقرب من 41 في المائة من السكان الأصليين تعرضوا لاعتداء من قبل شخص بالغ قبل سن 15 عاما، وتعرض ما يقرب من 62 في المائة لاعتداء واحد على الأقل بعد سن 15 عاما. وبالمقارنة، كانت هاتان النسبتان 25 في المائة و42 في المائة على التوالي لغير السكان الأصليين.

كما كان السكان الأصليون أكثر عرضة بواقع مرتين من غيرهم للإبلاغ عن وقوعهم ضحية لجريمة عنيفة في الأشهر الـ12 التي سبقت الدراسة الاستقصائية، أو 8.4 في المائة مقابل 4.2 في المائة.

وفي الفترة من 2015 إلى 2020، كان معدل جرائم القتل التي تشمل ضحية من السكان الأصليين، وهو 8.64 جريمة قتل لكل 100 ألف من السكان الأصليين، أعلى بواقع ست مرات من معدل جرائم القتل التي شملت ضحايا من غير السكان الأصليين، أو 1.39 لكل 100 ألف شخص من غير السكان الأصليين.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الأبحاث السابقة أشارت إلى وجود صلة بين هذا الإيذاء العنيف والسياسات الاستعمارية السابقة والحالية، بما في ذلك نظام المدارس الداخلية والتهميش والعنصرية المؤسسية.

وذكرت هيئة الإحصاء الكندية أن هذه السياسات أدت إلى تفكك الهياكل المجتمعية والأسرية، فضلا عن أنها أدت إلى صدمة بين الأجيال، والتي ترتبط أيضا بالإيذاء العنيف للسكان الأصليين.