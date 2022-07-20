كشفت بيانات رسمية أن التضخم ارتفع في بريطانيا في الشهر الماضي وبلغ أعلى مستوياته في 40 عاما مع زيادة أسعار الوقود والغذاء، وهو ما يعزز فرص رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في الشهر المقبل.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي زاد في يونيو حزيران إلى 9.4 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط 1982 مقارنة مع 9.1 بالمئة في مايو أيار وأعلى من 9.3 بالمئة في استطلاع رويترز لآراء خبراء اقتصاد.

وتعني هذه الزيادة أن بريطانيا سجلت أعلى معدل تضخم يشهده أي اقتصاد في دول مجموعة السبع لأكبر اقتصادات عالمية منذ 1985، وإن كانت الكثير من الدول الأوروبية الأصغر تسجل في الوقت الراهن زيادة أسرع في الأسعار.

وتدعم بيانات اليوم الأربعاء تكهنات بأن بنك إنجلترا سيقوم برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الشهر المقبل، وهي أكبر نسبة منذ 1995. وقالت مصادر لرويترز أمس الثلاثاء إن البنك المركزي الأوروبي يدرس خطوة ممثلة هذا الأسبوع.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن سعر الفائدة الأساسي انخفض في يونيو حزيران إلى 5.8 بالمئة من 5.9 بالمئة في مايو أيار وهو ما يتفق مع متوسط التوقعات في استطلاع رويترز، الأمر الذي قد يؤكد أن صناع السياسة النقدية في بنك إنجلترا سيمتنعون عن رفع أكثر حدة لأسعار الفائدة.

وأشار مكتب الإحصاءات إلى زيادة بنسبة 42 بالمئة في أسعار الوقود وزيادة بنحو عشرة بالمئة في أسعار الغذاء على أساس سنوي كعاملين رئيسيين في ارتفاع التضخم في الشهر الماضي.