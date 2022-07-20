من المقرر أن يشارك محافظ البنك المركزي في إسبانيا في اجتماع هذا الأسبوع مع وزيرة الاقتصاد وكبار مسؤولي البنوك الرئيسية بالبلاد لمناقشة فرض ضريبة جديدة على الأرباح غير المتوقعة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" لأنباء عن وزيرة الاقتصاد ناديا كالفينو قولها في مقابلة مع محطة "تي في 3" التلفزيوينة الإسبانية إنه تم دعوة محافظ البنك المركزي بابلو هيرنانديز دي كوس لحضور الاجتماع الذي تعتزم الحكومة فيه شرح خططها للبنوك.

يشار إلى أن هيرنانديز دي كوس عضو أيضا في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، المسؤول عن تنظيم القطاع المصرفي.

وأوضحت كالفينو أنها على ثقة من أن البنوك سوف تقبل اقتراح الحكومة.