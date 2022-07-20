أطلقت مصر مشروعا عاما لمشاركة الدراجات، للترويج لوسائل النقل الصديقة للبيئة في وسط القاهرة، حسبما أعلنت محافظة القاهرة في بيان.

يأتي مشروع دراجات القاهرة ( كايرو بايك) قبل أشهر قليلة من استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب27" في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، المقرر عقده في نوفمبر من العام الجاري.

قال محافظ القاهرة خالد عبد العال إن المرحلة التجريبية الحالية للمشروع تبدأ بخمس محطات إرساء بوسط القاهرة. وعقب التشغيل التجريبي، سيتم توسيع المشروع ليشمل أسطولًا من 500 دراجة تعمل بنظام تحديد المواقع العالمي في 45 محطة في جميع أنحاء المدينة.

يمكن للمواطن استئجار دراجة مقابل جنيه مصري واحد (0.053 دولار أمريكي) في الساعة من خلال تطبيق الهاتف المحمول أو البطاقة مسبقة الدفع.

وقال المحافظ إن المشروع هو "الأول من نوعه في مصر"، حيث اقتصرت المشروعات السابقة على التجمعات الحضرية المغلقة أو المناطق الضيقة، مضيفا أن المشروع سيساعد في تقليل الازدحام المروري في وسط القاهرة.