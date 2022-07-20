تعتزم شركة كونفيرجينس إنرجي سيرفسيز التي تسيطر عليها الدولة ، لطرح مناقصة بقيمة عشرة مليارات دولار لشراء 50 ألف حافلة كهربائية ما سوف يدفع خطط الهند لإزالة الانبعاثات الكربونية من النقل العام والمساعدة في الوفاء بأهدافها من أجل صفر انبعاثات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت المدير الإداري للشركة ماهوا اتشاريا إن مثل تلك المناقصات بدأت الآن تشبه مشاريع البنية التحتية ومن المتوقع أن ينمو الإنتاج المحلي للحافلات الكهربائية بالتزامن مع الطلب.

وقالت أتشاريا لتلفزيون بلومبرج في مقابلة "تتحرك البلاد بسرعة كبيرة في طموحها الخاص بالمركبات الكهربائية. وبالتالي لايزال التمويل تحديا بقدر ما يمثل فرصة".

وتشكلت شركة كونفيرجينس إنرجي سيرفيس في 2020 لإدارة أعمال تأجير المركبات الشمسية والكهربائية الخاصة بالشركة الأم إنرجي إفيشينسي سيرفسيز وهو مشروع بين أربع شركات طاقة تديرها الدولة . وهذه هي الشركات الرئيسية التي تلعب جزءا كبيرا في خطة الهند لخفض انبعاثاتها الكربونية الإجمالية المتوقعة بواقع مليار طن بحلول 2030 في إطار هدفها الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2070 .

وقالت أتشاريا إنه بوصف الهند ثالث أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في العالم، تحتاج إلى بناء محطات شحن وتحسين قدرات الشبكات وإعادة تصميم المستودعات لضمان تبني المركبات الكهربائية. وأشارت أيضا إلى أن النقص الجاري في إمدادات البطاريات هو مصدر خوف.