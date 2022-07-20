أظهرت بيانات رسمية استقرار معدل البطالة في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية أيار/مايو الماضي، مع زيادة التوظيف وهو ما يشير إلى استمرار نقص العمالة في سوق العمل البريطانية.

بلغ معدل البطالة في بريطانيا وفق تعريف منظمة العمل الدولية خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية أيار/مايو الماضي 8ر3% وهو نفس المعدل المسجل خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية نيسان/أبريل الماضي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني. كان المحللون يتوقعون ارتفاع المعدل إلى 9ر3%.

في الوقت نفسه ارتفع معدل التوظيف في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية أيار/مايو الماضي إلى 9ر75%، وهو ما يظل أقل من مستواه قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وارتفع عدد العاملين في بريطانيا خلال الفترة نفسها بمقدار 31 ألف موظف، مقارنة بالبيانات المعدلة خلال أيار/مايو الماضي إلى 6ر29 مليون موظف خلال حزيران/يونيو الماضي.